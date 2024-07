Tornei Estivi, Savona Cup. E' Pescheria Pessano la vincitrice della 7° edizione! Tanti i giocatori premiati

Si è conclusa la 7° edizione della Savona Cup, il torneo della città della torretta ha visto nella serata di ieri scendere in campo le magic four per le finalissime della manifestazione.

Nella finale 3°/4° posto sono i Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca ad imporsi per 5 a 1 sull’Everest, grazie ad uno scatenato Giacchino, autore di una tripletta, e alle reti di Fabbri e Galli; a poco è servito il goal della bandiera siglato da Kuka.

Nella tiratissima finale tra Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi e Pescheria Pessano è proprio quest’ultima ad imporsi per 2 a 0, le due reti, siglate nel secondo tempo, portano le firme di Crocilla e Vallerga su calcio di rigore.

Alla premiazione immancabile l’Assessore allo Sport della Città di Savona Francesco Rossello, insieme a lui hanno partecipato anche in rappresentanza della Libertas Daniela Giaccardi e il consigliere Federico Mij.

Un primo premio speciale è stato consegnato a Gledi Xhuri, amico e combattente del torneo tornato a casa pochi giorni fa dopo un lungo ricovero ospedaliero per infortunio durato oltre 100 giorni. A lui il comitato organizzatore ha consegnato una targa ricordo.

Ricchi i premi di squadra, una cassa di Birre offerte da BEdreamER per la quarta classificata, premiata da una rappresentanza di Ri-Crediti, e buoni sconto per la vincitrice offerti da Vecchia Savona e MC Donald Savona.

Altrettanto ricchi i premi individuali, così consegnati dal comitato organizzatore composto da Samuele Araldo, Luca Bianco, Corrado Buscaglia, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile, Federico Lanero, Chiara Sferruggia, Gabriele Siri e la fotografa della manifestazione Cecilia Repetto:

MIGLIOR UNDER 21: Daniele Lagorio (Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi) premiato con una Birra offerta da BEdreamER e un taglio di capelli offerto da Aurora Savona

MIGLIOR ALLENATORE: Genti Osmani (Everest) premiato con una Birra offerta da BEdreamER e una colazione dalla Pasticceria Nora

MIGLIOR PORTIERE: Marco Debenedetti (Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca) premiato con taglio di capelli offerto da Aurora Savona, un paio di guanti offerti da Centro Calcio e un buono omaggio da BEdreamER

MIGLIOR DIFENSORE: Luca Doffo (Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi) premiato con taglio di capelli offerto da Aurora Savona, una calza SoxPro e un buono omaggio da BEdreamER

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Mirjan Stafasani (Everest) premiato con taglio di capelli offerto da Aurora Savona, una calza SoxPro e un buono omaggio da BEdreamER

MIGLIOR ATTACCANTE: Lorenzo Vallerga (Pescheria Pessano) premiato con taglio di capelli offerto da Aurora Savona, una calza SoxPro e un buono omaggio da BEdreamER

MVP FINALE: Lorenzo Crocilla (Pescheria Pessano) premiato con un buono omaggio da BEdreamER e una colazione dalla Pasticceria Nora

CAPOCANNONIERE: Gabriele Giacchino (Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca) premiato con un pallone offerto da Centro Calcio e una Birra offerta da BEdreamER

MIGLIOR GIOCATORE: Alessandro Damonte (Pescheria Pessano) premiato con un paio di parastinchi Flex-GXPro della GearxPro, un taglio di capelli offerto da Aurora Savona e un buono omaggio da MC Donald Savona

Termina dopo un mese e mezzo l’edizione 2024 del torneo che ha contato 21 squadre al via, un altro grande successo di presenze che non può che far ben sperare per il futuro della Savona Cup!