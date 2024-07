Calciomercato. La punta della S.F. Loano è in arrivo. Ferrara: "Il cerchio si sta stringendo. Il lavoro di ogni dirigente segue un'idea condivisa"

Sono stati giorni particolarmente intensi nei corridoi dell'Ellena.

La promozione in Eccellenza sta ovviamente impegnando l'intera dirigenza nell'approcciare il più prestigioso campionato dilettantistico regionale, di conseguenza non sono mancate le operazioni di mercato necessarie per rinforzare la rosa.

Un lavoro gestito su più fronti, in attesa che, dopo la partenza di Totaro e Rocca, possa arrivare un importante innesto sul fronte avanzato.

"Direi che stiamo lavorando bene - spiega il vicepresidente Ferrara - nessuno ha la sfera di cristallo per prevedere il futuro, ma ciò che posso già affermare con sicurezza è la grande unione di intenti che l'intera dirigenza della San Francesco ha dimostrato in questi primi mesi di lavoro. Abbiamo avuto ingressi importanti nei quadri societari, ma il clima familiare che ha sempre contraddistinto il club non è mai venuto meno. Ognuno ha magari seguito una trattativa in maniera più dettagliata, ma l'idea della rotta da seguire è sempre stata condivisa.

Manca ancora qualcosa in attacco? Sì, ma non siamo con le mani in mano. Anzi, stiamo stringendo il cerchio attorno a diverse opzioni. Vedrete che presto ci saranno delle novità..."