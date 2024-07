Calciomercato. Il Vado vuole un dream team, sul taccuino anche FIlippo Lora

E' un Vado che non sembra trovare soluzione di continuità nella strutturazione di una rosa super, che possa davvero puntare con forza al salto in Serie C.

Non a caso i direttori Tarabotto e Mancuso si stanno mettendo sulle tracce di giocatori che la terza serie l'hanno già calcata, come del resto è accaduto a Filippo Lora, centrocampista centrale nell'ultima stagione alla Torres, ma anche ex di Lecco, Ravenna, Monza e Cittadella.

Il giocatore veneto è cresciuto nel settore giovanile del Milan, collezionando 41 presenze in Serie B (con i padovani) e 155 in Serie C.

La pista sembra davvero calda e sarebbe l'ennesima ciliegina a disposizione di mister De Lucia.