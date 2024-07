Calcio, Vado. All in per il presidente Franco Tarabotto: "Ho scelto di rilanciare per un'annata importante. Il girone? Metterci con le toscane sarebbe una porcheria" (VIDEO)

L'ultima video intervista di Franco Tarabotto era arrivata dopo la finale playoff in casa del Chisola e il messaggio del presidente rossoblu, subito dopo la conquista dei playoff era stata chiaro: il Vado o avrebbe rilanciato per puntare alla Serie C oppure avrebbe ridimensionato le proprie ambizioni.

Il percorso intrapreso sembra ben chiaro come testimoniano le operazioni di mercato portate a termine; resta il dubbio sul girone e le avversarie che i rossoblu dovranno affrontare nella stagione 2024/2025.