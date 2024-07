Calcio, Albenga. Concluso il consiglio della LND, iscrizione ok per gli ingauni

In attesa del comunicato della Lega Nazionale Dilettanti che ratificherà le prossime iscrizioni del campionato di Serie D, non sono arrivate, come del resto era previsto, sorprese negative da Roma.

Ci sarà quindi anche l'Albenga ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D, seppur questi giorni di attesa in più abbiano costretto gli ingauni a tenere ancora in stand by diverse situazioni, dal ritiro all'ufficialità dei tesseramenti.

Nei prossimi giorni si attende quindi grande lavoro negli uffici dell'Annibale Riva, ma lo scoglio più insidioso è stato finalmente superato.