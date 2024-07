Calcio, Serie D. C'è il comunicato, iscrizione ufficiale per l'Albenga. Quattro i ripescaggi

E' arrivato il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti che ratifica l'iscrizione, come vi avevamo già preannunciato al termine della scorsa settimana, dell'Albenga e di altre 9 società. Oltre agli ingauni semaforo verde per Avezzano, Chieti, Corticella, Imperia, Ischia, Olbia, Oltrepo', Ragusa e Sangiuliano.

Già, anche l'Imperia. Dal club nerazzurro era filtrato il via libera immediato da parte degli organi preposti, invece anche i nerazzurri hanno dovuto integrare la documentazione richiesta.

Complici invece le mancate richieste di Alessandria, Monte Prodeco e Rotonda e alla rinuncia dell'Amatrice sono state ripescate lo Zenith Prato, il Crema, il Ciliverghe e il Cjarlins Muzane.

L'Ancona è stato iscritto in fine in sovrannumero, per un totale di 164 squadre.

