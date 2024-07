La nota della LND:

Il Dipartimento Interregionale rende noto che le eventuali richieste per l'autorizzazione di gare amichevoli pre campionato dovranno pervenire entro il 6 agosto 2024. Non saranno prese in considerazione richieste oltre tale termine.

Si rammenta che dalla Stagione Sportiva corrente non sarà possibile autorizzare allenamenti congiunti.