Alassio, l'assessore Invernizzi aggiorna sui lavori pubblici: nuovo sintetico in arrivo anche allo stadio Ferrando

L'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi, fornisce un aggiornamento inerente alcune delle opere pubbliche cittadine.

“Ad Alassio si avvicina la conclusione della gara d'appalto per l'affidamento del terzo lotto di lavori presso il parcheggio di via Pera. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per il 5 agosto, e l'inizio dei lavori è previsto per l'inizio di ottobre. Questo cantiere sarà aperto con l'obiettivo di concludere l'intervento in tempo per le vacanze natalizie. Inoltre, in questo periodo, si è chiusa la conferenza dei servizi per i lavori di ripascimento e di allungamento del molo Ferrando, finanziati con fondi della Protezione Civile per un totale di Euro 3 milioni e mezzo. L'appalto per questi lavori sarà assegnato entro la fine di settembre, con inizio previsto per marzo 2025. Già entro ottobre inizieranno invece i lavori che riguardano il piazzale dell'area ex Adelasia, con un importante progetto di riqualificazione che prevede la creazione di un'area dedicata all'attività fisica, con strumenti appositi, e la rivisitazione delle aree verdi e della pavimentazione. Sempre entro fine settembre, verranno inoltre eseguiti gli interventi di ripristino del palco e delle sedute presso il Parco San Rocco e si procederà anche con la pulizia dei rii cittadini. Infine, entro ottobre sarà portato in consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) per la progettazione delle opere pubbliche del prossimo triennio e mi piace particolarmente sottolineare che tra i progetti inclusi vi saranno i lavori presso lo Stadio Ferrando, che prevedono il rifacimento del manto erboso e di tutte le guaine di impermeabilizzazione”.