Calcio, Carcarese. I biancorossi scalpitano per la nuova stagione: "C'è voglia di rivalsa, obiettivo migliorare il risultato dlelo scorso anno2

Prima il saluto alla squadra da parte di amministrazione comunale e dirigenza, poi un momento conviviale per conoscersi meglio e passare una bella serata insieme. È iniziata così la stagione della prima squadra della Carcarese che giovedì sera si è ritrovata al Candido Corrent, per la prima volta tutta riunita.

Diverse le new entry ma anche le conferme, a loro la società ha illustrato gli obiettivi della prossima stagione a pochi giorni dall’inizio degli allenamenti che prenderanno il via lunedì.

Il primo a parlare al gruppo è stato il sindaco Rodolfo Mirri: “L’amministrazione si complimenta con la società – ha esordito – Noi abbiamo cercato di fare la nostra parte e abbiamo dimostrato di essere presenti sia personalmente che economicamente, riuscendo a rinnovare gli spogliatoi e la caldaia, problemi annosi da anni. Siamo felici di aver trovato i fondi per questi interventi sia per la prima squadra che per i bambini. Lo scorso anno per un soffio sono sfuggiti i playoff, spero che questa stagione si possano raggiungere e migliorare quanto fatto in precedenza. Bisogna cercare di fare il salto di categoria, ma farlo sempre tenendo i piedi per terra. Sarò presente a vedere le partite, tutti noi tiferemo i colori biancorossi e speriamo di poter festeggiare la promozione”.

“Ringraziamo l’amministrazione per i lavori svolti, che erano importanti” ha aggiunto il presidente della Carcarese Alessandro Ferrero che poi, rivolgendosi alla squadra, ha detto: “Vi conosco tutti e siete un gruppo che è consapevole delle proprie qualità. Nessuno è stato mandato via da Carcare, chi è rimasto e chi è arrivato lo ha fatto perché crede in questo progetto. L’obiettivo di quest’anno è fare meglio della scorsa stagione”.

A seguire l’intervento del vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo: “Nella costruzione della squadra l’obiettivo che mi sono posto è stato quello di trovare nei giocatori la stessa voglia di rivalsa che ho io – ha raccontato - Chi è rimasto sa che si può fare meglio rispetto alla scorsa stagione e chi è arrivato è alla ricerca di nuovi stimoli o intende rifarsi dopo aver affrontato un infortunio. Tutti vogliamo dimostrare qualcosa a noi stessi. Penso che siate giocatori forti, ora sta a voi diventare un gruppo e una squadra forte. Il limite dello scorso anno è stato non crederci fino in fondo, mentre se quest’anno lo si farà fin da subito sono sicuro che potremo fare bene”.

La parola è poi passata al direttore generale Roberto Abbaldo: “Come da qualche anno a questa parte, abbiamo cercato di fare il massimo per voi e vi abbiamo messo a disposizione uno staff numericamente e qualitativamente importante - ha sottolineato - Vi chiedo solo che la Carcarese sia la vostra terza priorità, solamente dopo la famiglia e il lavoro. Ad agosto è difficile capire dove saremo, vi chiedo di mettere il 100% e la testa giusta. Se saremo bravi a mettere davanti il bene collettivo a quello individuale faremo un bel campionato”. Abbaldo ha poi proseguito: “In questi anni abbiamo puntato molto sulla crescita del settore giovanile, con il quale cerchiamo di creare sinergia anche con la prima squadra e sono molto felice che molti di voi abbiano deciso di aiutare anche da questo punto di vista.”

Dopo la dirigenza, è stato il turno di mister Michele Battistel: “Ringrazio la società per averci dato fiducia” ha esordito e poi ha spiegato alla squadra: “Sono convinto che siamo una squadra forte, noi faremo scelte con la massima trasparenza, verrete valutati per l’atteggiamento. Capiterà di ingoiare qualche boccone, ma è lì che si vedranno la squadra e gli uomini, anche se sappiamo di avere a disposizione un grosso valore umano. Vi garantiamo di trasmettervi energia, forza ed emozioni per tutto il campionato”.

A concludere gli interventi è stato il preparatore dei portieri Federico Marini, new entry di questa stagione: “È un stato un onore ricevere la chiamata della Carcarese e tornare in questa società, a cui mi lega un bellissimo ricordo. Mi ripropongono con lo stesso impegno e la stessa voglia che ho sempre messo a disposizione per i portieri, a cui cercherò di trasmettere i miei consigli e i miei concetti. A tutti voi auguro di continuare sulla strada che avete seguito l’anno scorso, sono sicuro che quest’anno a livello mentale faremo meglio, perché molti di voi hanno acquisito quell’esperienza che mancava”.