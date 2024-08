Calcio, Albenga. Virdis tra girone e mercato: "Vado, Varese e Novaromentino davanti a tutti. Rosa da completare, tre-quattro giocatori non hanno creduto alla nostra causa"

E' iniziata ufficialmente, con qualche giorno di ritardo, l'avventura dell'Albenga nel nuovo campionato di Serie D.

La squadra ha raggiunto la provincia di Cremona per il ritiro precampionato, dove da ieri ha iniziato i lavori sul campo agli ordini di mister Mariotti.

Il momento adatto per un primo punto della situazione da parte del direttore Francesco Virdis.

“Ci aspetta un mese di lavoro intenso. Fino al 13 la squadra rimarrà a Cremona, poi un po' di pausa e rientreremo in Liguria per arpprocciarci ai primi impegni ufficiali.

Il girone? Geograficamente non ci sono state sorprese; vedo un passo avanti Vado, Varese e Novaromentino, con alle loro spalle un particolare equilibrio”.

Lato mercato dovrebbero arrivare ulteriori innesti a breve:

“Siamo riusciti a confermare un numero discreto di giocatori, ma 3-4 elementi che avevamo individuato non hanno creduto fino in fondo alla nostra causa. Ai primi di luglio ero abbastanza soddisfatto della rosa costruita, ora dovremo rivedere qualcosa, ma non faccio drammi: è fondamentale - chiosa Virdis - avere in squadra giocatori convinti e pronti a lottare per la maglia”.