Parigi 2024, c'è l'Ungheria sul cammino del 7bello di Bruni e Nicosia: alle 20.35 la sfida che vale la semifinale

Archiviata la prima fase, per la pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 è arrivato il giorno dei quarti di finale: sul cammino della nazionale italiana c'è l'ostacolo Ungheria, reduce dal terzo posto nel girone B con tre vittorie e due sconfitte.

Un cliente scomodo per Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, alfieri azzurri e della Rari Nantes Savona, e compagni: i magiari sono il bronzo olimpico in carica e nel 2023 hanno trionfato ai mondiali di Fukuoka. Servirà dunque il miglior 7bello per conquistarsi la possibilità di andare a giocare per le medaglie: chi vincerà avanzerà in semifinale, chi perderà dovrà dire addio ai sogni di gloria andando a giocare per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.

Squadre in vasca a partire dalle 20.35, si gioca all’Arena La Defense di Parigi. Chi passerà affronterà la vincente di Croazia-Spagna.