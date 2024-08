Calcio, Giovani D Valore. La LND porta il primo premio a 50000 euro

La Lega Nazionale Dilettanti comunica che a partire dalla corrente stagione agonistica, ha voluto implementare l'entità dei premi ed il numero delle società premiate, del Concorso “Giovani D Valore”.

Sono ormai 13 anni che il Dipartimento riserva un' importante attenzione con tale progetto affinché le società partecipanti al Campionato possano godere di una premialità economica finalizzata non solo all'utilizzo di giovani oltre quelli obbligatori ma soprattutto creando i presupposti per la realizzazione di una filiera del proprio settore giovanile, autentica percorso positivo e propositivo del nostro calcio.

L'incremento della tassa di iscrizione è servito per assicurare alle società meritevoli di ciascuno dei 9 gironi, la possibilità di vincere n. 5 premi, invece che i 3 precedentemente previsti, di entità notevolmente superiore al passato e cioè di € 50.000,00 alla prima classificata, € 30.000,00 alla seconda, € 20.000,00 alla terza € 10.000,00 alla quarta ed € 5.000,00 alla quinta.

L'importo a disposizione del progetto è, quindi, di complessivi € 1.035.000,00 e cioè oltre il doppio di quanto previsto sino alla passata stagione.

Il Regolamento del Concorso, ovviamente, ha subito alcune modifiche, però, sempre improntate per lo sviluppo dell'attività giovanile ma principalmente per favorire la presenza in campo nelle gare di campionato, di tutti quei giovani, talentuosi e di prospettiva, che costituiscono la vera risorsa per le Società.

Inoltre, tutti i ragazzi, attraverso il lavoro dei tecnici delle Rappresentative Nazionali e dello scouting, potranno cogliere tutte le opportunità (raduni e Manifestazioni nazionali ed internazionali) per mettersi in evidenza ed iniziare quel percorso virtuoso di rinnovamento delle future generazioni di calciatori italiani.

A breve verrà reso pubblico il Comunicato Ufficiale con il Regolamento del Concorso, in modo da poter organizzare la rosa della prima squadra con la legittima ambizione di conseguire uno dei premi previsti.