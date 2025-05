Calcio. Il Ravenna vince i playoff, serie C vicina per gli ex Vado Olivieri, Fresia, Di Renzo e Lo Bosco

Oltre quattromila persone ieri pomeriggio hanno affollato lo stadio Benelli di Ravenna per l'ultimo atto stagionale contro il Tau Altopascio.

La doppietta di Onofri ha permesso ai bizantini di conquistare la vittoria dei playoff e di avvicinare in maniera tangibile la promozione in Serie C.

La squadra di mister Marchionni è infatti prima nella graduatoria nazionale per il ripescaggio, grazie alla vittoria della Coppa Italia di Categoria, seguita da Reggina (2,40), Nocerina (2,05), Novaromentin (1,97) e Treviso (1,94).

Un "doblete" che renderebbe perfetta la stagione per i numerosi ex tesserati del Vado sbarcati sulla riviera romagnola come il dirigente Gianluca Olivieri, il portiere Fresia e gli attaccanti Luca Di Renzo e Loreto Lo Bosco.

Ora non resta che attendere i pronunciamenti federali, attesi nelle prossime settimane, ma all'ombra dei mosaici di Giustiniano e Teodora la strada verso il salto di categoria sembra già tracciato.