Calciomercato. Il Vadino torna attivo sul mercato, ha firmato Gibilaro

Colpo da categoria superiore per il Vadino che, oggi pomeriggio, ha ufficializzato l'arrivo del laterale Fabio Gibilaro. Dopo la promozione in Serie D con l'Albenga, il giocatore classe 2002 è passato l'estate scorsa al Ceriale.

Ora la nuova avventura in arancionero, con la firma e la foto insieme al direttore generale Feroleto.