La nota neroverde:

"La Società A. S. D. Bardineto comunica che sono stati ingaggiati per la stagione sportiva 2024/2025, in prestito il giocatore Daniele Risso, per cui si ringrazia per la buona riuscita dell'operazione la Società F. B. C. Finale; ed il giocatore Amos Cavallero, ultima stagione giocata nel San Bartolomeo Cervo.

Benvenuti ragazzi"