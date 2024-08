Calcio. L'amichevole al Pietra Ligure, 3-1 per i biancocelesti ma la Carcarese ha ben impressionato

PIETRA LIGURE - CARCARESE 3-1 (25' Odasso, 34' Dominici, 54' Guardone - 36' Bablyuk)

45' finisce qua! Il Pietra batte 3-1 la Carcarese

40' punizione Pietra, collo di Gabriel Insolito forte e centrale, Grenna c'è e spinge la sfera sulla trasversale. Buono il riflesso del portiere biancorosso

30' ancora una girandola di sostituzioni, al via l'ultimo quarto d'ora

23' traversa di Brovida! Gran palla di De Matteis, spaccata del fantasista che però impatta sulla trasversale

20' destro coraggioso dal limite di Pirotto, vola Duberti sulla sua destra, la sfera scivola a lato del palo di poco più di un metro

17' tanti cambi in questa ripresa e anche i ritmi sono inevitabilmente calati

9' SUBITO A SEGNO GUARDONE A POCHI GIORNI DALL'ARRIVO AL DEVINCENZI, INCERTO GRENNA SUL SUO PALO

6' apre le contese il Pietra nella ripresa, blocca sicuro Grenna

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi

36' DIMEZZA SUBITO LE DISTANZE BABLYUK, BELL'INSERIMENTO, COMUNQUE LEGGIBILE DALLA RETROGUARDIA BIANCOCELESTE, MANCINO SUL SECONDO PALO E VERNICE E' BATTUTO

34' SUPER GOL DI DOMINICI. COLLO PIENO CHE SCAVALCA GIRIBALDI DAI 25 METRI, RETE DA CIRCOLETTO ROSSO PER LA PUNTA DI COCCO.

32' punizione di Sancinito che mette qualche imbarazzo alla difesa ospite, alla fine Giribaldi abbranca la sfera

25' PIETRA IN VANTAGGIO, BOTTA VIOLENTA DA FUORI DI ODASSO, GIRIBALDI SORPRESO CENTRALMENTE, BIANCOCELESTI AVANTI

23' torna a farsi vedere il Pietra Ligure, cross con il contagiri di Sancinito per l'inserimento di Lufi, frustata di testa sul palo monitorato da Giribaldi

14' la Carcarese gioca molto in ampiezza, cross da sinistra respinto da Vernice sui piedi di Casassa, il numero 11 non ha èerò il riflesso migliore per infilare la porta

11' Gianmarco Insolito converge da sinistra cercando il destro a giro, tiro deviato, corner Pietra

8' scambio rapido del Pietra, Giribaldi c'è

5' Ancora Carcarese, ancora bravo Vernice ad abbrancare il cross di Brignone indirizzato a Kosiqi

4' imbucata di F. Moretti per Kosiqi, innesco preciso, bravo Vernice a scegliere correttamente il tempo di uscita

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Vernice, Aicardi, Sancinito, Odasso, Lufi, G. Insolito, Puddu, Dominici, Sogno, Faedo, Lingua

A disposizione: Duberti, Pili, Gibertini, Borlotti, Guardone, Oddone, Siriu, Franco, A. Insolito, Ferraro.

Allenatore: Cocco

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Ghirardi, F. Moretti, Bablyuk, Nonnis, Briano, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Casassa.

A disposizione: Grenna, Croce, Brovida, Diamanti, Di Noto, De Matteis, Marchi, L. Moretti, Pirotto, Poggi, Spozio.

Allenatore: Battistel