Campionati italiani giovanili di nuoto: buone prove per i loanesi Cominato e Zangrandi

Dal 9 al 13 agosto si sono svolti a Roma, al Foro Italico, i campionati italiani giovanili di nuoto. Tra i protagonisti dell'evento anche gli atleti del Doria Nuoto Loano Alessandro Cominato e Pietro Zangrandi.

"Il primo a scendere in vasca è stato Cominato gareggiando nei 1500 stile libero e finendo la stagione al 27° posto in Italia nella categoria juniores (nati 2006 e 2007), nella graduatoria stagionale si è posizionato al 12° posto del suo anno - commentano dal sodalizio loanese - Nei giorni successivi abbiamo visto nuotare Zangrandi nei 200 stile libero, classificatosi 39° nella categoria ragazzi (nati 2008 e 2009) e 30° in tutta Italia nei 400 stile libero".

"Un finale di stagione pieno di emozioni in una della piscina piu belle di sempre - concludono dal Doria Nuoto Loano - Ora meritato riposo per tutti".