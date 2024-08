Calcio, Carcarese. Giovedì il primo Memorial Riccardo Zizzini, in campo con i biancorossi anche Savona e Cengio

La nota biancorossa:

Giovedì 22 agosto con inizio alle ore 20:00, al Corrent andrà in scena il primo Memorial Riccardo Zizzini.

Sarà una grande festa di sport per ricordare un compaesano, un tifoso, un calciatore ma soprattutto un grande amico con una passione sconfinata per il calcio e per la Carcarese.

I biancorossi affronteranno in un triangolare il Savona ed il Cengio del nostro ex bomber Marco, figlio di Riccardo.

Il programma:

20:00 Savona vs Cengio

21.00 Carcarese vs perdente

22.00 Carcarese vs vincente