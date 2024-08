Calcio. Le prime designazioni della nuova stagione, arbitro da Cuneo per Cairese - Imperia

Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 24^ edizione della Coppa Italia Serie D. Tra sabato e domenica 24 e 25 Agosto scendono in campo 80 squadre: le 35 neopromosse, le 8 retrocesse dalla Lega Pro, le 18 vincenti i Play Out 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12° posto dei gironi a 18 squadre e al 14° in quelli a 20, le 4 formazioni ripescate, 1 società inserita in sovrannumero (Ancona) e i 5 club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2023/2024 (Avezzano, Cynthialbalonga, Livorno, San Giuliano City, Siracusa). L’orario ufficiale dell’inizio delle partite è fissato per le 16.00.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale. Chi passa il turno conosce già l’eventuale avversario perché il tabellone è stato stilato secondo accoppiamenti predeterminati QUI.

QUI il regolamento completo della Coppa Italia

CALENDARIO

Turno Preliminare: 25 agosto 2024

Primo Turno: 1 settembre 2024

Trentaduesimi: 6 novembre 2024

Sedicesimi: 20 novembre 2024

Ottavi di finale: 4 dicembre 2024

Quarti di finale: 18 dicembre 2024

Semifinali: 12 febbraio 2025 (andata), 26 febbraio 2025 (ritorno)

Finale: 19 marzo 2025 (andata), 2 aprile 2025 (ritorno)

ANTICIPI

Il turno si apre con quattro anticipi al sabato: alle 16.00 prende il via Francavilla-Pompei, alle 18.00 Livorno-Zenith Prato, alle 20.30 Recanatese-Ancona e Sassari Latte Dolce-Atletico Uri, quest’ultima in programma sul campo “Basilio Canu” di Sennori (Ss).

VARIAZIONI DI ORARIO

Il programma di domenica è movimentato da dodici variazioni di orario: alle 15.00 si gioca Terracina-Real Acerrana, alle 17.00 Sangiovannese-Terranuova Traiana, Borgaro Nobis-Chieri e Siracusa-Sancataldese, alle 17.30 Castelfidardo-Riccione, alle 18.00 Derthona-Magenta, Locri-Paternò, Nissa-Enna e Olbia-Ilvamaddalena, alle 19.30 Virtus Francavilla-Ugento, alle 20.30 Vogherese-Oltrepò e Brindisi-Sambiase.

VARIAZIONI DI CAMPO

Tre i cambi di campo: Sangiuliano City-Pro Sesto si gioca allo stadio comunale di Trezzo Sull’Adda (Mi), Luparense-Calvi Noale al comunale di Noale (Ve) e Isernia-Teramo allo stadio di Agnone (Is).

Al 1^ turno, in programma il 1 Settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 40 società vincenti il preliminare e gli 88 club aventi diritto.

Le designazioni arbitrali

Gara 1 Borgaro Nobis – Chieri (Lorenzo Travaini di Busto Arsizio)

Gara 2 Fossano – Saluzzo (Stefano Laugelli di Casale Monferrato)

Gara 3 Cairese – Imperia (Lorenzo Spinelli di Cuneo)

Gara 4 Derthona – Magenta (Mattia Romeo di Genova)

Gara 5 Breno – Ciliverghe (Daniele Chindamo di Como)

Gara 6 Castellanzese - Club Milano (Daniele Dell’Oro di Sondrio)

Gara 7 San Giuliano City - Pro Sesto (Simone La Luna di Collegno)

Gara 8 Vogherese – Oltrepo (Filippo Vigo di Lodi)

Gara 9 Real Calepina - Nuova Sondrio (Paolo Zantedeschi di Verona)

Gara 10 Crema – Fiorenzuola (Gianluca Cipriano di Torino)

Gara 11 Ospitaletto Franciacorta – Vigasio (Simone Pandini di Bolzano)

Gara 12 Luparense - Calvi Noale (Nicole Puntel di Tolmezzo)

Gara 13 Lavis - Cjarlins Muzane (Antonio Atanasov di Verona)

Gara 14 Chions - Brian Lignano (Adis Kurti di Mestre)

Gara 15 Progresso - Cittadella Vis Modena (Lorenzo Montefiori di Modena)

Gara 16 Sammaurese – Imolese (Vincenzo Oristanio di Perugia)

Gara 17 Fulgens Foligno – Orvietana (Antonio Prencipe di Tivoli)

Gara 18 San Donato Tavarnelle – Siena (Alessio Vincenzi di Bologna)

Gara 19 Livorno - Zenith Prato (Giuseppe Merlino di Pontedera)

Gara 20 Sasso Marconi – Tuttocuoio (Andrea Barbatelli di Macerata)

Gara 21 Sangiovannese - Terranuova Traiana (Marco Pascali di Livorno)

Gara 22 Olbia – Ilvamaddalena (Salvatore Fresu di Sassari)

Gara 23 Sassari Lattedolce - Atletico Uri (Andrea Senes di Cagliari)

Gara 24 Real Monterotondo - Guidonia Montecelio (Roberto De Paolis di Cassino)

Gara 25 Cynthialbalonga – Anzio (Simone Spagnoli di Tivoli)

Gara 26 Castelfidardo - United Riccione (Marco Mammoli di Perugia)

Gara 27 Civitanovese – Fermana (Andrea Traini di San Benedetto del Tronto)

Gara 28 Recanatese – Ancona (Paolo Grieco di Ascoli Piceno)

Gara 29 Isernia – Teramo (Alessandro Iudicone di Formia)

Gara 30 Avezzano – Sora (Leonardo Cipolloni di Foligno)

Gara 31 Terracina - Real Acerrana (Pierludovico Arnese di Teramo)

Gara 32 Angri - Costa D’Amalfi (Francesco Illiano di Napoli)

Gara 33 Sarnese – Savoia (Sabatino Ambrosino di Nola)

Gara 34 Gravina – Manfredonia (Marco Colazzo di Casarano)

Gara 35 Virtus Francavilla – Ugento (Antonio Spera di Barletta)

Gara 36 F.C. Francavilla – Pompei (Valerio Navarino di Taurianova)

Gara 37 Brindisi – Sambiase (Gabriele Iurino di Venosa)

Gara 38 Locri - Paterno’ (Christian De Angelis di Nocera Inferiore)

Gara 39 Nissa – Enna (Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)

Gara 40 Siracusa – Sancataldese (Salvatore Montevergine di Ragusa)