Calciomercato. Colpo da C per il Ligorna, preso dal Sestri Levante Edoardo Grosso

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Edoardo Grosso sarà un giocatore biancazzurro nella stagione sportiva 2024/25. Il difensore, classe 2002 e scuola Genoa e Virtus Entella, lo scorso anno in Serie C al Sestri Levante, arricchirà il reparto difensivo dei Ligornini.





Cresciuto tra il Settore Giovanile del Genoa e quello della Virtus Entella, nei quali ha disputato rispettivamente quattro e cinque stagioni, Grosso ha cominciato la sua carriera tra i “grandi” al Sestri Levante in Serie D nel 2022. Dopo due stagioni, delle quali la seconda da titolare, per lui un’esperienza in Serie C fuori dalla Liguria con le maglie di Arzignano Valchiampo e Fidelis Andria prima del ritorno ai Corsari, sempre in Serie C. Sono 15 i gettoni stagionali durante la scorsa annata tra campionato e coppa, prima del ritorno nella sua Genova sponda Ligorna.





Queste le parole di Edoardo Grosso, difensore del Ligorna: «Quello del Ligorna è un bel gruppo con grandi valori. Cosa mi ha convinto? Mi ha convinto la serietà delle persone che fanno parte della società. È ormai qualche anno che li conosco e mi hanno sempre dato un’impressione di professionalità e serietà, fa sempre piacere lavorare con persone di questo tipo. Inoltre, mi ha convinto il progetto tecnico perché è una buona squadra con valori importanti in tutti i reparti in un girone che conosco. Ringrazio il Presidente, il Direttore e il Mister per la fiducia, tre persone che in questo mese si sono comportati splendidamente con me».





La Società augura a Edoardo una grande annata in Biancazzurro sia dal punto di vista personale sia di squadra.