America's Cup. Luna Rossa fermata dal vento, ancora a secco Alinghi e Pietro Sibello

Condizioni meteo al limite per gli AC75 che disputavano il secondo giorno dei Round Robin della Louis Vuitton Cup: il vento da SE sui 6 / 7 nodi, infatti, ha costretto le barche che regatavano nel primo match a farsi trainare dai gommoni per sollevarsi sui foil ed entrare nel box di prepartenza e ha poi trasformato le regate in una faticosissima gara di resistenza per gli equipaggi, impegnati a mantenere il più a lungo possibile l’assetto di volo.

La brezza è andata via via scemando sul campo di gara, sino a sparire del tutto poco prima della partenza del match tra Luna Rossa e NYYC American Magic, che il comitato non è riuscito a far disputare e ha rimandato a oggi pomeriggio.

Nulla da fare per Alinghi e il suo team manager Pietro Sibello che nelle prime due regate contro Orient Express e American Magic è sempre stata battuta.

Luna Rossa tra poco andrà invece a caccia del suo secondo punto (dopo quello raccolto all'esordio contro i francesi) affrontando Ineos e in apertura di regata il match race annullato ieri.

Da segnalare il curioso incidente occorso a Team New Zealand, con la loro imbarcazione Taihoro caduta dalla gru durante un trasporto. Da valutare i danni del Defender, chiamato ufficialmente a battagliare da ottobre per la sfida finale, a seconda dei quali sarà deciso il giorno del ritorno in acqua.