Calciomercato. Il Ligorna rinforza il centrocampo con un colpo da C, arriva Troiano dal Sestri Levante

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Luca Troiano sarà un giocatore biancazzurro nella stagione sportiva 2024/25. Il centrocampista, lo scorso anno in Serie C al Sestri Levante e con già più di 130 presenze tra Serie C e Serie D, arricchirà la linea mediana ligornina.

Classe 2001, cresciuto tra il Settore Giovanile dell’Inter e quello del Monza, in giovanissima età si trasferisce alla Folgore Caratese con cui debutta in Serie D nella stagione 2018/19. Con la squadra di Carate Brianza colleziona più di 70 presenze tra Serie D e Coppa Italia, trasferendosi poi nella stagione 2022/23 al Sestri Levante, con cui conquista campionato, promozione in Serie C e anche lo Scudetto. Durante la scorsa stagione debutta in Serie C, sempre con i Corsari, chiudendo il campionato con 25 presenze e una rete.

Queste le parole di Luca Troiano, centrocampista del Ligorna: «Del Ligorna mi ha convinto il progetto, il fatto è che una società di alto livello nel Girone A e che punta sempre in alto. Parlando con Direttore, Presidente e Mister mi hanno spiegato il progetto, così come anche il modo di giocare, e quindi le aspettative sono ovviamente alte per un campionato di ottimo livello. Non è stata sicuramente una scelta difficile».

La Società augura a Luca una grande stagione dal punto di vista personale e dal punto di vista dei risultati di squadra.