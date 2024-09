Pallanuoto, le ragazze Under 14 del Bogliasco 1951 seconde all'Arena Festival di Ostia: con loro anche la loanese Gaia Gattuso

Si è conclusa con la conquista della medaglia d'argento l'avventura delle ragazze Under 14 del Bogliasco 1951 all'Arena Festival di Ostia, torneo che per quattro giorni ha radunato presso il centro federale romano le sedici migliori società d’Italia. Le ragazze allenate da Rosa Rogondino hanno potuto contare sull'innesto di giocatrici provenienti da varie squadre: tra loro anche Gaia Gattuso del Doria Nuoto Loano, andata a segno nella finale persa contro le ragazze catanesi dell'Ekipe Orizzonte.

"Oltre a fare a ciascuna delle ragazze i complimenti, desidero a nome del Bogliasco 1951 ringraziare Rapallo, Sturla, Orobica e Loano per aver concesso alle loro atlete di partecipare con la nostra società alla manifestazione - ha dichiarato il responsabile del settore femminile bogliaschino, Gabriele Soro - Da parte nostra siamo fieri di aver dato un contributo al movimento della pallanuoto femminile dando l’opportunità anche a ragazze che altrimenti sarebbero state escluse da questo festival, il cui intento è quello di dare un’opportunità di misurarsi ad alto livello con le coetanee anche a ragazze che giocano in squadre miste o che non hanno l’opportunità di confrontarsi in una categoria a loro dedicata. Condividiamo questo successo con le società amiche, con tutte le atlete e con i loro genitori che hanno vissuto assieme al Bogliasco questa fantastica esperienza".

"Ringraziamo il Bogliasco 1951 per aver dato l'opportunità ad una atleta della nostra società di poter prendere parte ad un torneo di così alto livello e ci complimentiamo con Gaia per il prestigioso risultato ottenuto" aggiungono dal Doria Nuoto Loano.