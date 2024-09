Calciomercato. Denilson Gabionetta è della Genova Calcio, l'ex Torino e Crotone diventa biancorosso

L'annuncio:

L’𝐀𝐒𝐃 π†π„ππŽπ•π€ π‚π€π‹π‚πˆπŽ Γ¨ orgogliosa di annunciare il tesseramento, per la stagione 2024-2025, del calciatore π——π—˜π—‘π—œπ—Ÿπ—¦π—’π—‘ 𝗠𝗔π—₯π—§π—œπ—‘π—›π—’ π—šπ—”π—•π—œπ—’π—‘π—˜π—§π—§π—”, attaccante brasiliano che non ha bisogno di presentazioni.

Nella sua carriera Γ¨ stato protagonista, tra le altre, con le maglie di Crotone, Salernitana e Torino. GABIONETTA, 38 anni, ha giocato un totale di 170 partite in Serie B (34 gol), con esperienze anche in Serie C (40 presenze), e nei massimi campionati di Brasile, Cina e Romania.

Il calciatore brasiliano, giΓ a disposizione di mister Maisano da una settimana, rinforza il reparto offensivo della Genova Calcio.