Giudice Sportivo, Coppa Promozione: si arriva fino a quattro turni di stop già dalla prima giornata

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE GARE DEL 1/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. SOCIETA' AMMENDA Euro 50,00 CARCARESE Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio del D.G..
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)
Espulso per reiterate, plateali ed eccessive proteste, mentre si stava riscaldando nei pressi di un AA, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva alla terna un'espressione gravemente irriguardosa (infrazione rilevata da parte di un AA)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)
EL HAJEB ABDEL KARIM (CALVARESE 1923) (ART.36 CGS - sanzione attenuata per il tenore delle espressioni usate).
BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)
LONGAGNA NICOLO (ALBISSOLE 1909)
POLITO THOMAS (ALBISSOLE 1909)
TURONE FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)
BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)
MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)
BORTOLAI LUCA (BUSALLA CALCIO)
FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)
GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)
DALLAGLIO MATTEO (CAPERANESE 2015)
LUPO ALESSANDRO (CAPERANESE 2015)
GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)
KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)
POGGI MATTIA (CARCARESE)
FLORI JAMES (CELLA 1956)
MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)
BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CENISIO EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
PESCIO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
DEL SANTO MANUEL (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELVEDERE ANDREA (FINALE) FORZATI LORIS (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
RAIMONDI EDOARDO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
UGOLINI MASSIMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)
BARBIERI LEONARDO (FORZA E CORAGGIO)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GAGGINI MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LERTOLA SAMUELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)
MOSCATELLI RICCARDO (LEGINO 1910)
SADIKU LEON (LEGINO 1910)
CROVETTI JACOPO (LITTLE CLUB JAMES)
GARCIA GUZMAN PABLO (LITTLE CLUB JAMES)
PARODI FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
PELLEGRI ALESSIO (MAGRA AZZURRI)
BERARDINUCCI MATTEO (MILLESIMO CALCIO)
SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)
NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)
TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)
BADOINO ALESSANDRO (PONTELUNGO 1949)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
CANESSA TOMMASO (PSM RAPALLO)
DELFINO FEDERICO (PSM RAPALLO)
FALSINI FILIPPO (PSM RAPALLO)
FAZZINI MICHELE (PSM RAPALLO)
ZAVAGLI EDOARDO (PSM RAPALLO)
CANOVI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)
DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)
SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)
SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
TECCHIATI FILIPPO (SAN CIPRIANO)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)
MERETO NICOLO (SAN DESIDERIO)
CANNAVO SAMUELE (SESTRESE BOR. 1919)
OTTOGALLI DAVIDE (SUPERBA CALCIO 2017)
PELOSI JOSEPH (SUPERBA CALCIO 2017)
LOSSO GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
SPANO LUCA (VALLESCRIVIA 2018)
ZUNINO JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)
PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)