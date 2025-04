Calcio, Prima Categoria. Vadese, ora è dura. Il distacco dalla quintultima fa emergere lo spettro della retrocessione diretta

La sensazione che lo scorso week end potesse rappresentare un bivio nella corsa salvezza nel girone B di Prima Categoria era forte, dando un'occhiata al calendario.

Purtroppo la Vadese non ha saputo portare dalla propria parte i 90 minuti contro l'Old Boys Rensen: gli azzurro granata hanno infatti ceduto 3-1 al Chittolina, portando a otto punti il gap rispetto alla Vecchiaudace Campomorone.

In più il penultimo posto in coabitazione con lo Sciarbo & Cogo è rimasto un piazzamento in solitaria, grazie al successo dei genovesi contro la Bolzanetese (3-2).

Una situazione di classifica che ad oggi varrebbe la retrocessione diretta insieme alla Letimbro, senza passare nemmeno dai playout.

Serve necessariamente un colpo di coda nelle ultime due partite: la Vadese sarà ospite proprio della Bolzanetese, per poi chiudere tra le mura amiche contro il Quiliano & Valleggia.

Per la cronaca, l'Old Boys Rensen si è portato sul doppio vantaggio con Gesi e Garetto, Fabbretti ha riaperto momentaneamente le sorti dell'incontro prima del 3-1 definitivo di S. Paini.

Vadese – Old Boys Rensen 1-3

Marcatori: 44’ Gesi, 66’ Garetto, 70’ Fabbretti, 87’ Paini S.

Vadese: Cerone, Marchelli (55’ Mandaliti), D’Anna, Crino, Samba, Sabally, Fabbretti, Uruci, Testi, Tavarone, Tona (63’ Carvisiglia).

A disposizione: Ceraolo, Fiori, Raffa, Vassallo, Dalipi, Sarpa.



Old Boys Rensen: Poggi, Chiastra, Rivanera (55’ Paini G.), Boggiano, Bozzo F. (75’ Rossi), Valle, Barbaro (63’ Garetto), Paini S., Gesi, Costa E., Testoni.

A disp.: Mancuso, Zolezi, Rusca, Vallarino.



Arbitro: Dinapoli di Savona