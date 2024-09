Calcio. La finale del Memorial Zanardini sarà San Filippo Neri Yepp - Pontelungo, battute Villanovese e Bardineto

Con l'arrivo del primo fresco settembrino, puntuale, il calcio dell'area ingauna ha accolto a braccia aperte la nuova edizione del Memorial Lio e Romano Zanardini.

Ieri sera, come da tradizione, si sono svolte le due semifinali. A prevalere sono stati i giallorossoazzurri sulla Villanovese (3-2) e il Pontelungo sul Bardineto (9-0). Giovedì prossimo la serata conclusiva con la disputa delle finali per il primo e per il terzo posto.

SAN FILIPPO NERI YEPP - VILLANOVESE 3 - 2

SAN FILIPPO PRIMO TEMPO :

Annis, Andolfatto, Gerosa, Mascardi, Greco, Benini, Carparelli, Condorelli, Orru, Sportelli, Miserendino.

All. Torregrossa/Rotiroti

SAN FILIPPO 2 TEMPO: Porro, Furlanetto, Giglio, Fejzillari, Abbatemarco, Gerosa, Possemato, Muca, Giordano, Delmonte, Miserendino.

All. Torregrossa/Rotiroti

RETI: 7' Greco, 18' Miserendino (Rig.), 35' Carparelli



VILLANOVESE: Immordino L., Volpe, Ventura, Uruci, Terragno, Kone, Lecini, Irusta, Immordino E., Dagrada, Andreis

A disposizione: Simondo, Cariddi, Chiesino, Meneghetti, Seghizzi, Testa L., Testa M., Toppia, Medesini.

All. Morbelli

RETI: 25' Andreis, 32' Ventura

PONTELUNGO- BARDINETO 9-0

PONTELUNGO PRIMO TEMPO: Ghiozzi, Gerini Dan., Calcagno, Pulera', Corciulo, Pollero, Ardissone, Asteggiante, Rocca, Actis, Ciravegna. All. Zanardini

PONTELUNGO 2 TEMPO: Orru, Gerini Dan., Delfino, Pulera', Farinazzo, Marquez, Cataldo, Buttu, Sfinjari, Actis, Guardone. All. Zanardini

RETI: Rocca 10' 21' 32', Actis 36' 71', Ciravegna 10', Ardissone 25', Marquez 75', Gerini Dan. 80'



BARDINETO: Dell'Oriente, Icardi, Nobili, Zunino, Rasetto, Torrengo, Orsi, Fiorillo, Carta, Viganò, Pafundi

A disposizione: Rosso, Rodriguez, Estorchi, Zanatta.

All. Ciravegna