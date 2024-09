Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Il Celle Varazze esce nella ripresa, Battaglia riprende l'Arenzano

ARENZANO - CELLE VARAZZE 1-1 (22' Baroni - 79' Battaglia)

51' finisce qua! Uno a uno al Gambino nell'andata degli ottavi di finale

45' saranno sei i minuti di recupero

44' Patera per Pellicciari, ultimo cambio per Corradi

43' Match point anche per il Celle Varazze! Il colpo di testa di Akkari è ribattuto sulal linea di porta

42' occasione per il nuovo vantaggio dell'Arenzano, palla da sinistra a destra fino al destro di Pellicciari, conclusione condizionata anche dai crampi

39' Gnecchi per Alessandro Damonte, Valmati cerca spinta a sinistra, nell'Arenzano in campo anche Pastorino

34' IL PAREGGIO DEL CELLE VARAZZE! BATTAGLIA! GRANDE SCAMBIO AL LIMITE E IMBUCATA AL BACIO DI ANSELMO PER IL NUMERO 9, I BIANCOBLU RIEQUILIBRANO I CONTI A 10 DALLA FINE

28' destro di Calcagno dal limite, Faggiano si accartoccia sulla sfera

26' contatto in area dell'Arenzano, la sfera si trasforma in un flipper, palla a lato

21' doppio cambio Celle, Righetti e Ventre lasciano il campo, al loro posto Akkari e Anselmo

16' un cambio per parte. Il secondo nel Celle Varazze vede Bottino per Padovan, Fossati rileva L. Damonte nell'Arenzano

11' occasione Arenano, colpo di testa che si trasforma in lob, Mitu controlla la sfera uscire

9' ammonito Battaglia

8' Bruzzone per Lagorio, secondo cambio arenzano

5' ritmi più blandi in questo avvio

1' si riparte, nel Celle in campo Preti per Garibbo

SECONDO TEMPO

46' il primo tempo si chiude con il tiro di Lagorio respinto a pochi passi da Mitu, vantaggio meritato per l'Arenzano

42' Righetti si mette in proprio da posizione centrale, parata in due tempi per Faggiano

38' coast to coast di Galatolo, destro controllato da Faggiano

35' l'Arenzano respira, prova la squadra di Valmati tenta di guadagnare metri

34' corner Celle Varazze, destro dalla distanza di Federico Calcagno, destro forzato per evitare il contropiede crociato

32' problemi per Lupi, in campo al suo posto c'è Cicirello

28' Il Celle Varazze ha provato ad alzare il proprio baricentro, ma i biancoblu stanno giocando troppo di fioretto e poco di sciabola. Sull'altro fronte azione panoramica dell'Arenzano, Trocino dai venti metri calcia alto

22' ARENZANO IN VANTAGGIO! PUNIZIONE DA DESTRA CHE BARONI TRASFORMA IN ORO, TROPPO SOLO NELL'OCCASIONE IL CENTROCAMPISTA CROCIATO

18' soffre il Celle sulla propria sinistra, il cross da sinistra dell'Arenzano viene smanacciato da Mitu, Rezi non trova il tempo giusto per una battuta a rete efficace

16' punizione dai 30 metri di Lupi, il rimbalzo di fronte a Mitu non inganna l'estremo ospite

15' Rezi prova la torsione di testa, girata acrobatica oltre la trasversale

14' break Celle in fase di riconquista, la palla di Ventre per Righetti è però imprecisa, si era aperta una prateria per la ripartenza biancoblu

10' Molto aggressivi i padroni di casa in questo avvio, il Celle Varazze punta sulle proprie qualità tecniche per gestire i ritmi ed eludere la pressione della squadra di Valmati

7' subito una nuova occasione per l'Arenzano, Lorenzo Damonte non trova la porta da pochi passi. Mani nei capelli per il numero 10 dei crociati

5' prima conclusione per l'Arenzano, da sinistra calcia di destro Pittaluga, corpo troppo in avanti rispetto alla sfera, conclusioen fuori misura

3' 3-4-2-1 su entrambi i fronti, banale dirlo ma i duelli individuali saranno determinanti questa sera al Gambino

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ARENZANO: Faggiano, Pellicciari, M. Calcagno, A. Calcagno, Baroni, Lagorio, Trocino, Lupi, Rezi, L. Damonte, Pittaluga.

A disposizione: Vallarino, Piccardo, Fossati, Thellung, Patera, Cicirello, Minardi, Bruzzone, Pastorino

Allenatore: Corradi

CELLE VARAZZE: Mitu, Galatolo, Ravoncoli, Schirru, Garibbo, Padovan, Righetti, F. Calcagno, Battaglia, Ventre, A. Damonte.

A disposizione: Tredici, Gallo, Bottino, Carro Gainza, Gnecchi, Bonanni, Anselmo, Preti, Akkari,

Allenatore: Valmati

Arbitro: Savino di Genova

Assistenti: Cocco e Amadei di Genova