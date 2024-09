Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: stasera due recuperi con Arenzano - Celle Varazze e Rivasamba - Praese

Inizierà nelle prime ore della serata il programma dei recuperi degli ottavi di andata di Coppa Italia di Eccellenza. Dopo i primi verdetti del fine settimana, toccherà ad Arenzano - Celle Varazze e Rivasamba - Praese battezzare la nuova stagione.

Al Nazario Gambino si scenderà in campo alle 20:00 in una sfida che si prevede aperta a ogni esito e combattuta a ritmi di gioco sostenuti, complice la mentalità propositiva dei due tecnici, Corradi e Valmati.

Un'altra grande favorita per il salto in Serie D, insieme ai biancoblu, sono i levantini del Rivasamba: sulla loro strada nella marcia verso i quarti ci sarà la Praese. Fischio d'inizio in questo caso alle 19:00

L'ultima gara da recuperare sarà Voltrese - Taggia. Appuntamento sabato pomeriggio, alle 18:00, nella cornice del "San Carlo"

Le designazioni:

Rivasamba - Praese

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Bordone e Vigne di Chiavari

Arenzano - Celle Varazze

Arbitro: Savino di Genova

Assistenti: Cocco e Amadei di Genova