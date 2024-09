Calcio, Vado. Un mese di stop per Michelucci, l'infortunio di Bondioli appare meno grave del previsto

Il rientro del Vado è stato agrodolce da Vinovo.

A mente fredda il punto raccolto in casa del Chisola non è assolutamente da buttar via, tenendo presente la forza dimostrata nella passata stagione dalla squadra di mister Ascoli, seppur non aver mantenuto il gol di vantaggio (realizzato da Vita) abbia lasciato un pizzico di amaro in bocca nell'entourage rossoblu.

Una piccola nota positiva arriva però dall'infermeria con l'infortunio di Bondioli che non appare così serio come rilevato nell'immediato post match. Il fastidio muscolare del difensore dovranno essere però valutate di settimana in settimana prima di stabilire i tempi definitivi per il rientro in campo.

Tempi che sembrano cadenzati invede per il centrocampista Michelucci, l'ex Empoli dovrebbe tornare a pieno titolo nei ranghi di mister De Lucia per la prima decade di ottobre.