Calcio | Savona ancora fermo sul pari, Agostino non ci sta: "Partita difficile da digerire. Gli episodi? Non ci regala niente nessuno" (VIDEO)

Il pareggio per 2-2 con il Legino lascia una scia di polemiche e amarezza in casa Savona. A prendere parola dopo il match del "Chittolina" è così stato il portiere e capitano Giuseppe Agostino ad analizzare il derby, sottolineando il paradosso di una squadra capace di dominare e portarsi sul doppio vantaggio, per poi vedersi sfuggire i tre punti a causa di episodi arbitrali contestati.

Le proteste sono prima per il rigore concesso agli avversari e poi per un gol annullato allo scadere che avrebbe sancito la vittoria degli Striscioni, in periodo in cui per l'estremo difensore oltre alla sfortuna ci sarebbero anche decisioni esterne che sembrerebbero remare contro, rendendo ogni partita una battaglia in salita.

Nonostante le molte occasioni create e non concretizzate, oltre alla delusione il portiere però garantisce sulla forza mentale dello spogliatoio, l'ancora a cui aggrapparsi per trasformare la rabbia agonistica in punti pesanti già dalla prossima domenica. Con la Praese che accelera e il distacco dai vertici che aumenta, il Savona non può più permettersi passi falsi se vuole alimentare le speranze di promozione.