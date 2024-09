Noemi Scordino vola a Caldonazzo, bottino ricco di medaglie per la tredicenne di Albissola

Si sono disputate le finali di Canoa giovani questo fine settimana 7, 8 e 9 settembre a Caldonazzo.

Si conferma un vero missile Noemi Scordino di Albissola Marina che ha garettiato con i colori della Canottieri Sanremo vincendo la medaglia d’oro nel K1 , 200 cadetti A femminile nel meeting delle regioni, dove sono scesi in acqua uno contro l’altro i più veloci atleti di ogni regione d’Italia. Inoltre è arrivata anche una medaglia d’oro nel K1 200 cadetti A femminile nelle finali con i clubs proveniente da ogni angolo d'Italia.



Il week end si è concluso con la medaglia di bronzo nel K1 2000 cadette A femminile trofeo delle regioni, l'oro nel K4 200 open e l' argento con il Dragone. Questo il bottino di questo fine settimana per un appuntamento simbolo del movimento canoistico che ha coinvolto 921 atleti per 2314 atleti in gara, in rappresentanza di 90 società di tutte le regioni d’Italia.

Lustro quindi alla Liguria ed alla Canottieri Sanremo grazie alla 13 enne albissolese.