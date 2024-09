Calciomercato, Vado. Dopo Mameli il parco under si amplia con il difensore Tommaso Di Matteo

Si concentra sui giovani l'ultima fase di mercato del Vado.

Dopo l'annuncio del centrocampista Mameli, arrivato ieri pomeriggio, oggi i rossoblu hanno ufficializzato l'ingaggio di Tommaso Di Matteo.

Il difensore classe 2005 potrà ricoprire più ruoli nella corsia destra, potendo essere schierato sia come esterno che come braccetto nel pacchetto difensivo a tre.

Il giocatore, originario di Teramo, ha militato nell'ultima stagione nelle fila della Carrarese. Dal club rossoblu sono arrivati i ringraziamenti al club toscano per il buon esito dell'operazione.