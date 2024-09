Calcio, Pietra Ligure. Faedo timbra il primo gol ufficiale biancazzurro: "Ho trovato un gruppo forte, inserirsi è stato davvero semplice"

Nei corridoi del De Vincenzi ha davvero impressionato la facilità con la quale Stefano Faedo è riuscito a inserirsi all'interno degli ingranaggi biancocelesti.

Non a caso, l'ex esterno offensivo di Imperia e Finale, è stato il primo marcatore ufficiale della stagione, realizzando domenica scorsa la prima rete contro il Molassana.

E proprio dall'andata degli ottavi di Coppa Italia (2-1 per la squadra di Cocco), inizia l'analisi del neoacquisto pietrese.

Stefano, pronti via, è arrivata subito una vittoria.

"Abbiamo disputato indubbiamente una buona partita, di questo ne siamo consapevoli. Il rientro a ponente non ci ha però visto con l'umore ai massimi: il gol subìto in pieno recupero era davvero evitabile e ci siamo messi nelle condizioni di rendere il discorso qualificazione ancora aperto. Ripartire con due gol di vantaggio, giocando in casa nostra, avrebbe rappresentato un ottimo punto di ripartenza. Dovremo essere bravi però a trasformare quanto avvenuto in energia positiva, mettendo nel mirino il passaggio del turno e un'altra buona prestazione".

Il 4-4-2 del Pietra, con una coppia di esterni particolarmente offensivi, sembra disegnato ad hoc per le tue caratteristiche.

"Devo dire che mister Cocco ha rappresentato per il sottoscritto davvero una bella scoperta. E' un tecnico giovane, però assolutamente preparato e con le idee ben chiare. Un altro contributo determinante è arrivato dallo spogliatoio: quando si entra a far parte di un gruppo forte e coeso inserirsi all'interno delle sue dinamiche non risulta assolutamente complicato. Mettendo insieme questi presupposti ogni giocatore ha la possibilità di esprimere fin da subito il proprio potenziale".

Santiago Sogno ha catalizzato inevitabilmente le attenzioni mediatiche sulla campagna di mercato del Pietra, ma anche il tuo background in Eccellenza è costellato da tanti successi.

"Allenandomi e giocando con Santiago si capisce quanto questo giocatore meriterebbe di confrontarsi con categorie ben superiori rispetto all'Eccellenza, quindi è normale che il fulcro del mercato estivo del Pietra Ligure sia stato rappresentato da lui. Io proverò a dare il mio apporto, dentro e fuori dal campo, aiutando la squadra a raggiungere quell'obiettivo che nelle mura delle spogliatoio è ben chiaro per tutti".