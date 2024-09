Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Recuperi e verdetti

Seconda giornata e programma davvero ricco per i triangolari di Coppa Liguria.

Ieri sera però si sono giocati due anticipi: la Baia Alassio scappa in vetta al gruppo C dopo il 3-0 in casa del Vadino (doppietta di Di Mari e gol di Hamati), mentre il Borghetto ha impattato 1-1 al Ruffinengo contro la Spotornese (Carrera e Muniz i marcatori), eliminando la squadra di Ferraro.



Il girone E e il girone F prenderà il via oggi pomeriggio, con i recuperi Cengio - Altarese e Dego - Speranza.



Ultima sfida per il Savona nel gruppo G, obbligatorio per gli Striscioni superare lo Sciarbo & Cogo dopo l'1-1 interno contro l'Old Boys Rensen.

Nel girone B, infine, turno di riposo per l'Andora.