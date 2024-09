Calcio, Albenga. La vittoria sul Fossano ha una doppia valenza per mister Mariotti: "Felice per tutto l'ambiente, il velo di diffidenza attorno alla squadra cadrà" (VIDEO)

Esperienza e risultati non fanno certo difetto al bagaglio di mister Marco Mariotti.

Ecco perchè l'allenatore ha sottolineato con forza il peso specifico della vittoria dell'Albenga (4-1) sul Fossano, utile non solo per la classifica, ma anche per il morale e per lacerare quel velo di diffidenza che ha accompagnato la costruzione della squadra nel corso dell'estate.

Del resto la realtà ingauna deve ancora scoprire a pieno i protagonisti in campo, ma come ha dichiarato lo stesso tecnico, con il recupero pieno dell'organico vi saranno tutti i presupposti per poter assistere a una stagione di buon profilo.