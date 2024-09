Finisce in festa per il Legino l'ultima giornata del GIrone C di Coppa Promozione.

I verdeblu hanno battuto 2-0 la Sestrese con le marcature di Beani e Moscatelli. Tre punti che, con la contemporanea vittoria del San Cipriano sull'Albissole, (di Rebagliati la marcatura ceramista) permette alla squadra di Tobia di qualificarsi per il secondo turno.