Calcio. Gandolfo e D'Antoni, le voci dei marcatori del derby tra Imperia e Sanremese (video)

Il derby tra Imperia e Sanremese numero 65 della storia è andato in archivio con un pari, un 1-1 firmato dalle reti di Riccardo D'Antoni e Lorenzo Gandolfo.

Per il difensore nerazzurro è già il terzo gol in questo avvio di stagione, ma farlo in un derby ha tutto un altro sapore. È partita anche una dedica nell'esultanza, a tutti i cari che sono sempre stati vicino a lui.

Riccardo D'Antoni è contento di aver scritto il suo nome nella storia dei marcatori di questa partita così tanto sentita. E sa che i biancazzurri devono lavorare ancora tanto sulle palle inattive, da cui sono arrivati tutti i gol subìti in questo inizio di stagione.