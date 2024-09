Calcio, Carcarese. Poggi rompe l'incantesimo Bragno, Ferrero: "Primo derby vinto in Promozione al Ponzo, iniziamo con il piede giusto"

“È da quando siamo in Promozione che non vincevamo il derby in campionato, finalmente oggi ci siamo riusciti, per la gioia nostra, dei tifosi e di tutta la società. Un plauso particolare ai ragazzi che ci hanno messo tutto quello che potevano. È stata una partita sporca, giocata tantissimo a centrocampo, sulle seconde palle, ma i ragazzi hanno avuto il coraggio e la voglia di crederci fino alla fine. Grazie a Mattia per il gol, ma grazie a tutta la squadra che oggi ha dimostrato il suo valore e l’obiettivo per cui è stata costruita, ovvero fare un campionato al vertice e con questa vittoria iniziamo con il piede giusto. Oggi ho rivisto tanti tifosi sugli spalti, spero di rivederli anche a Carcare perché tutta la società ha bisogno di loro”

I complimenti e la gioia del presidente Alessandro Ferrero dopo la vittoria con il Bragno ai canali ufficiali biancorossi: