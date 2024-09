Archiviata l'esperienza con l'Albenga, per Marco Ferrante si sono spalancate le porte del Chieri durante l'estate.

All'ex centravanti del Torino è stata infatti affidata la gestione dell'area tecnica della società torinese, chiamata a mantenere il proprio posto in quarta serie.

Ecco perchè perdere a Vado non rappresenta di per sè un dramma, ancor di più al termine di 90 minuti dove non sono mancati ordine e impegno.