Calcio, Oneglia. Dalla vittoria di Andora una bella iniezione di fiducia, Pagano: "Con la rosa al completo affronteremo il campionato in serenità"

Termina con una nota positiva il cammino dell'Oneglia Calcio nella Coppa Liguria sotto la guida di mister Casella e del vice allenatore Alessandro Griseri. La squadra imperiese ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Andora, confermandosi in ottima forma in questo avvio di stagione. I ragazzi dell'Oneglia capitanati da Fabrizio Schieveninhanno disputato una partita intensa e comunque combattuta entrambi i tempi da entrambe le squadre.

Il gol decisivo è arrivato al 18’ del primo tempo grazie a un rigore trasformato da Gilberto Pellegrino, che ha regalato alla sua squadra la partita. La vittoria contro l'Andora è significativa non solo per il risultato, ma anche per il morale della squadra. Siamo ad una settimana dall’inizio campionato, il vero fulcro dell’attenzione bianco-granata.

Il dirigente Andrea Pagano commenta con soddisfazione la vittoria, riportando alla luce, il discorso organico ancora aperto: "È stata una buona vittoria. Il gruppo ha dimostrato grande carattere anche con un organico ridotto. Quando rientreranno i giocatori attualmente indisponibili e i nuovi innesti si inseriranno, sicuramente potremo affrontare il campionato con serenità. L’obiettivo è chiaramente la salvezza subito e, se riusciamo a mantenere questo spirito di squadra, possiamo puntare a un campionato tranquillo".

Per il passaggio del turno con Andora e Golfodianese ci sarà un sorteggio, sono tutte , infatti, a un punto con un gol segnato e uno subito al termine del girone.