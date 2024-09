Il calcio ponentino piange la scomparsa di Salvatore Sassu

Il calcio ponentino piange "Tore" Sassu morto stamattina per un malore improvviso all’età di settantotto anni anni: Nato a Vado Ligure nel 1946 fu uno dei primi fluidificanti, sedendo dietro la scrivania, come direttore sportivo, di Vado, Savona, Albenga, A.S. Imperia '87, U.S. Imperia 1923, A.S.D. Pro Imperia e A.S.D. Imperia 1923 .

Aveva ricoperto ricoperto anche il ruolo di direttore generale della Maurina Volley.

Da calciatore aveva terminato anzitempo la sua carriera a causa di un grave infortunio nel corso di un'amichevole infrasettimanale contro la Dianese: dopo molti mesi di inattività, nel corso del test per vedere se poteva essere nuovamente utilizzabile da mister Hanset, in uno scontro fortuito col portiere Masieri, il difensore dell'Imperia aveva riportato la frattura della tibia e del perone.