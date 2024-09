'Sanremo Padel Tour': piazza Colombo in visibilio per gli ex campioni del calcio e per le 'Leyendas' della racchetta (Foto e Video)

Quattro grandi ex campioni del calcio, una splendida giornata di sole (qualche goccia di pioggia ha 'provato' a cadere ma le nuvole sono subito fuggite via), tanto pubblico e musica e la festa è servita. Il padel invade piazza Colombo per quello che è un assaggio delle possibili 'finals' di un tour che si svolgerà nel 2025 e che potrebbe vedere l'evento clou, tra ottobre e neovembre del prossimo anno.

Oggi pomeriggio si sono sfidati, tra applausi e cori,E' stata partita vera tra ex calciatori che hanno fatto la storia della Serie A del pallone a livello internazionale. Per la cronaca è finita 6/4 6/4 per la coppia Albertini-Dida ma i quattro se le sono 'date' sportivamente di santa ragione, anche qualche polemica qua è là. A fare da madrina la stupenda Anna Falchi, che ha allietato il pubblico con la sua bellezza e la sua simpatia. Al match tra ex calciatori anche il Sindaco,, e l'Assessore. Entrambi hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita dell'evento, auspicando un successo senza precedenti e una grande promozione per Sanremo, il prossimo anno.

Il Sanremo Padel Tour (evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia) è l'ouverture di un tour di padel più ampio al via nel 2025 che si pone l'obiettivo (oltre alla promozione dello sport, della socializzazione e dell'inclusività) di ampliare il rapporto stretto e tradizionalmente intenso costruito nei decenni tra Sanremo e la Riviera dei Fiori e gli italiani attraverso i propri 'talenti': dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e la vasta agenda di eventi proposti in Riviera. In pratica il progetto è quello di organizzare una serie di tappe in Italia e in Costa Azzurra e, quindi, a fine anno organizzare le ‘Finals’ proprio a Sanremo con i big del padel ma anche con grandi personaggi dello sport e del giornalismo.

Questa mattina, a pochi giorni dal prossimo Mondiale di Doha, si sono esibiti: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), ‘Momo’ Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), sono scesi in campo per un grande match al termine della quale si sono cocnessi con il rito dei selfie e delle firme di palline, magliette e tutto quanto fa autografo. Con loro due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - figura memorabile del padel mondiale, pluricampione del mondo, oggi coach - e Marcela Ferrari, ex grande giocatrice, già coach di Fernando Belasteguin - il più grande giocatore di sempre e sportivo più titolato al mondo - e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari. Nel pomeriggio i quattro campionissimi hanno giocato una partita 'vera, di fronte ad un pubblico appassionato.

Alle 13 sono scesi invece in campo anche grandi volti di Sky Sport: Gianluigi Bagnulo, Alessandro Lupi, Stefano De Grandis e Dario Massara, protagonisti di un altro match amichevole mentre, nel pomeriggio (alle 15.30) grande festa per la sfida tra quattro ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis, che hanno poi incontrato i tifosi. Domani il gran finale con altre sfide, dalle 9.30. Sotto il programma completo.