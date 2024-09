Sanremo: a fine settembre il Padel in piazza Colombo, dal prossimo anno un tour le 'Finals' nella città dei fiori

Tre giorni di grandi stelle del padel e del calcio. E, ancora, le grandi firme di SkySport, l'impegno inclusivo di Alessandro Ossola, protagonista azzurro alle Olimpiadi di Parigi nelle gare di velocità, oltre a tante iniziative speciali e quel pizzico di glamour che non guasta per una meravigliosa avventura di sport, spettacolo, inclusione e socializzazione firmata Sanremo.

Il Sanremo Padel Tour (evento organizzato da 'E20 Sanremo' con il patrocinio del Comune e il sostegno del Tavolo del Turismo, Casinò di Sanremo, della Camera di Commercio delle Riviere Ligure e di Confindustria Imperia) andrà in scena dal 27 al 29 settembre in piazza Colombo, dove sarà montato un campo con tribune per chiunque vorrà assistere gratuitamente allo show delle grandi star del padel e dello sport. Un appuntamento presentato oggi a Palazzo Bellevue dall'organizzatore Fulvio Gazzola, grande appassionato di padel, AD di ‘E20 Sanremo' e noto a tutti in qualità di sindaco di Dolceacqua, con la partecipazione dell'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni.

L'evento di fine settembre sarà l'ouverture di un tour di padel più ampio al via nel 2025 che si pone l'obiettivo (oltre alla promozione dello sport, della socializzazione e dell'inclusività) di ampliare il rapporto stretto e tradizionalmente intenso costruito nei decenni tra Sanremo e la Riviera dei Fiori e gli italiani attraverso i propri 'talenti': dal Festival alla classicissima di ciclismo Milano-Sanremo, dal Rallye a Sanremo in Fiore e la vasta agenda di eventi proposti in Riviera.

In pratica il progetto è quello di organizzare una serie di tappe in Italia e in Costa Azzurra e, quindi, a fine anno organizzare le ‘Finals’ proprio a Sanremo con i big del padel ma anche con grandi personaggi dello sport e del giornalismo.

Con il Padel Tour, secondo i dati della International Federation, siamo il secondo Paese al mondo per numero di campi (9.300) e praticanti, oltre un milione e mezzo, programmato in diverse città, il progetto ‘E20 Sanremo’, sceglie la straordinaria vocazione turistica della città dei fiori, poggiando sul brand ‘Sanremo’, conosciuto a livello nazionalee mondiale per spettacolo, sport, cultura, patrimonio naturistico e ospitalità.

Per Sanremo 'entrare in casa degli italiani’ è storia, tradizione, e questa volta non lo farà attraverso la tv ma con uno show sportivo live da vivere insieme nei circoli sportivi e nelle piazze. Far conoscere meglio ‘Sanremo oltre Sanremo', accarezzando l'intera Riviera per apprezzarne l'enorme potenziale di ospitalità, turismo, natura, svago e pratica sportiva, è uno degli obiettivi del Sanremo Padel Tour. Oltre a quello di 'energizzare' il rapporto con gli italiani, aldilà di quanto costruito nei decenni e attraverso il quale Sanremo è entrata nella tradizione e nell'immaginario del nostro Paese.

Fulvio Gazzola, AD di E20 Sanremo: “Il padel è uno degli sport più socializzanti e attraenti degli ultimi anniuno sport che definirei profondamente 'democratico' per la caratteristica rara di consentire a tutti, o quasi, di giocare e divertirsi, a prescindere da età e livello di gioco. Portarlo in piazza Colombo compone una metafora che si specchia nelle eccellenze riconosciute in quello che abbiamo definito 'prodotto Sanremo' - da promuovere in Italia e Costa Azzurra e in rappresentanza dell'intero territorio della Riviera dei Fiori - come la capacità di accogliere, condividere, fare spettacolo all'insegna dell'inclusione e di un'energia organizzativa riconosciuta e apprezzata non solo nel nostro Paese. Da qui si parte per questa affascinante avventuro di sport che, attraverso una serie di tappe, porterà la nostra cultura turistico e il Sanremo Padel Tour in giro per l'Italia con l'obiettivo di ritrovarsi dentro e attorno al campo anche per raccontare 'Sanremo oltre Sanremo' nelle tante prospettive che vanno oltre gli eventi che l'hanno resa famosa".

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l'assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni hanno così commentato: “È un vero piacere e una bella opportunità per lo nostra città essere il punto di partenza del Sanremo Padel Tour; evento di rilievo internazionale dedicato ad uno sport che si è distinto per una rapida e massiccia espansione, soprattutto nel nostro paese. Un tour che poi interesserà varie località italiane, contribuendo cosi a valorizzare ulteriormente il nome di Sanremo. Per l'occasione, la centralissima piazza Colombo si trasformerà in un campo da gioco dotato di tribune - sottolineando così ancora di più lo centralità di Sanremo - per regalare un'avventura sportiva di grande qualità, alla presenza di stelle di quest'impegnativa e spettacolare disciplina, nonché di ex calciatori che ne hanno subito il fascino assieme a volti di Sky Sport che la raccontano e la praticano. Ringraziamo l'organizzazione per aver scelto Sanremo come brand e prima tappa di quest'iniziativa che esalta uno sport ormai ultra popolare: è una nuova opportunità per crescere ancora di più, nel solco di un 'ampia e solida tradizione sportiva che la città può vantare. Un ringraziamento anche al Tavolo del Turismo, al Casinò; alla Camera di Commercio delle Riviere Liguri ed a Confindustria Imperia per la collaborazione nella realizzazione di questo importante evento".

È quindi grande l'attesa per i fuoriclasse del padel che arriveranno a Sanremo a pochi giorni dal prossimo Mondiale di Doha: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), ‘Momo’ Gonzalez (11), Javier Barahona (37), Javi Garcia (48), scenderanno in campo sabato 28 per un grande match al termine della quale si concederanno al rito dei selfie e delle firme di palline, magliette e tutto quanto fa autografo.

E non saranno gli unici big del padel, perché nella tre giorni del Sanremo Padel Tour si accenderà il talento di due 'leyendas' mondiali della disciplina: Gaby Reca - figura memorabile del padel mondiale, pluricampione del mondo, oggi coach - e Marcela Ferrari, ex grande giocatrice, già coach di Fernando Belasteguin - il più grande giocatore di sempre e sportivo più titolato al mondo - e oggi allenatrice della nazionale italiana maschile e femminile, con cui lo scorso luglio ha conquistato il secondo posto agli Europei di padel a Cagliari.

Oltre ai 'clinic' e agli allenamenti con i campioni, Reca e Ferrari guideranno anche la speciale sfida VIP tra quattro grandi ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis, che pure incontreranno i tifosi dopo l'esibizione. In campo anche quattro grandi volti di Sky Sport: dalle 'voci' del padel Gianluigi Bagnulo e Alessandro Lupi, a Stefano De Grandis e Dario Massara, protagonisti di un altro match amichevole.

Non mancherà il momento con i piccoli talenti - con la partecipazione di Teo Savoldi, giocatore e maestro di padel, con un gruppo di Under 8 - e le iniziative di inclusività come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico dei 100 metri piani, che ha appena preso parte alla spedizione azzurra di Parigi 2024. Oltre a eccellere nell'atletica leggera, Ossola è anche presidente dell'associazione Bionic People, nonché fondatore dell'Inclusive Padel Tour, nato per la promozione dell'integrazione e della diversità.

Tutto il ‘Sanremo Padel Tour’ sarà gratuito e aperto al pubblico, con un'unica avvertenza: per partecipare alle attività di sabato 28 settembre è prevista una prenotazione (anche questa gratuita) da effettuare tramite Eventbrite.