Calcio, Legino. I verdeblu passano contro 4-2 in casa della Superba, Tobia: "Bravi i ragazzi a scendere in campo con la mentalità giusta"

Il Legino ha saputo reagire nel modo migliore dopo la sconfitta all'esordio contro il Millesimo.

Per i verdeblu di Tobia è infatti arrivato un rotondo successo esterno in casa della Superba, per altro ottenuto in inferiorità numerica.

Un guizzo confortante per molteplici motivi secondo il tecnico dei savonesi.

"Sono felice per i tre punti, ma soprattutto per come sono arrivati. La squadra - spiega Tobia - ha saputo stare in campo nella maniera adeguata, contro una squadra con delle buone qualità.

L'espulsione di Mollo non ci ha condizionato, siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto modo di reagire anche al loro immediato pareggio, chiudendo con quattro reti all'attivo.

Sulle potenzialità di questa squadra, una volta che avrà modo di esprimere il proprio potenziale, confermo di avere pochi dubbi; sta a noi ora dare la giusta continuità ai tre punti di domenica".

SUPERBA - LEGINO 2-4

Marcatori: 56’ Moscatelli, 60’ Mattiucci, 80’ Piacentini, 86’ Cappannelli (Rig.), 89’ Mattiucci, 90’ Piacentini.

Superba: Sommariva, Rossi, Celli (84’ Calla), Mattiucci, Raso A., Mattera, Morani (30’ Guelfi L.), Nelli, Vio, Ottogalli D. (56’ Basso), Liguori L. (60’ Badamassi).

A disposizione: Ferraris, Ravera, Pelosi, Malinconico, Cipriano.

Allenatore: Pisani

Legino: Pastorino, Moscatelli, Semperboni (80’ Favara D.), Cappannelli, Mollo, Sadiku, Revello, Donna, Tobia A. (90’ Casu), Casti glione (74’ Del Nero), Piacentini. A disp.: Santelia, Beani, Rapetti, Di Donato, Romeo, Angeli.

Allenatore: Tobia F.

Arbitro: Bresciani di Chiavari.

Note: espulsi 18’ Mollo, 89’ Rossi