Calcio, Pontelungo. Il presidente Neri chiama una riunione tra dirigenti e arbitri: "Solidarietà a Cristina Erriu"

La nota del Presidente del Pontelungo Michele Neri, Delegato Effettivo Regionale della LND Liguria:

“A seguito della squalifica di oltre due mesi comminata alla Presidentessa dell’Angelo Baiardo Cristina Erriu, sono ad esprimere tutta la mia solidarietà alla stessa in quanto intervenuta per fare da pacere e non come descritta nel comunicato. Il sottoscritto, come la stessa Erriu e Roberto Burastero, siamo i primi a dover dare l’esempio in quanto Delegati Effettivi Regionali ella LND Liguria e sono certo che anche in questa occasione la professionalità non sia venuta meno.

Sono quindi a chiedere un incontro, come già avvenuto lo scorso anno, tra i dirigenti delle società e la classe arbitrare, al fine di chiarire alcuni aspetti e proseguire nel migliore dei modi questa nuova annata calcistica.

Michele Neri, Presidente ASD Pontelungo 1949”