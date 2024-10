Calcio, Borgio Verezzi. Ecco la squadra a disposizione di mister Gasparlin, c'è anche il ritorno di Umberto Santoro

Non è stato l'esordio che il Borgio Verezzi si attendeva: i rossoblu sono stati sconfitti 9-0 al Comunale dall'Imperiese, ma dopo la rinuncia contro l'Oneglia la squadra di mister Gasparlin è quanto meno scesa in campo.

Tra le fila rossoblu i volti nuovi sono quelli di Emanuele Baschirotto, ex centrale del Finale, Umberto Santoro, pronto a rivestire la maglia del Borgio e Said Ibnaiche, negli anni passati tecnico nel vivaio della San Filippo Neri Yepp.



Ecco i protagonisti sul rettangolo verde:



Luigi Luisi (86), Simone Forte (90), Emanuele Baschirotto (93), Umberto Santoro (75), Said Ibnaiche (76), Simone Curti (01), Kozma Dura (88), Yordi Bernita Figueroa (99), Ronaldo Hushi (98), Kevin Flores (99), Jesus Angel Leon (04).



A disposizione: Aragon Sarango Torres (06), Jonathan Hischi (02), Luis Sarango Torres (99), Fabian Yamberia (88), Joel Matango (03), Juan Pablo Rivas (05).

Allenatore: Gasparlin