Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Scatta la seconda giornata, domenica già da dentro o fuori

Potrebbero già arrivare nel pomeriggio i primi verdetti dai gironi di Coppa Liguria di Seconda Categoria.

Nel girone A esordio per il Bordighera Sant'Ampelio, ospite del Real Santo Stefano.

Nel gruppo B primo match interno per il Cisano con la Villanovese, entrambe a punteggio pieno. Quiliano&Valleggia B e Nolese dovranno invece tentare il tutto per tutto per rimanere in corsa.

Sitauzione analoga nel gruppo C con Pietra Ligure U21 - Plodio e Cengio B - Rocchettese

Più aperta la situazione nel quarto raggruppamento, il D: dopo i pareggi maturati nei primi novanta minuti, le gare in calendario vedranno di fronte Pallare - Murialdo e Sassello - Bardineto.

I gironi savonesi si completano con il gruppo E. Il verdetto di Priamar - Città di Cogoleto potrebbe già designare il team vincitore, Virtus Don Bosco - Veloce saranno invece impegnate nel posticipo delle 18:00.