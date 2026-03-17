Calcio | Legino. Prima Squadra e Juniores ospiti al Picasso, il presidente Pastorelli: "Disponibili ad aiutare, ho un forte legame con la società verdeblu"

Il "Picasso" di Quiliano si sta trasformando in una sorta di scialuppa di salvataggio per le squadre calcistiche del comprensorio savonese.

Il Savona avrebbe dovuto infatti disputare sabato scorso l'anticipo contro il Superba nell'impianto di Via Roma, mentre nel fine settimana arriverà il Legino dopo il crollo della torre faro avvenuto ieri al Ruffinengo.

A confermare la notizia è il presidente della Polisportiva Quiliano, Aureliano Pastorelli.

"Quando una società ha avuto bisogno, nel suo possibile la Polisportiva ha sempre risposto presente. Al Legino mi lega un rapporto di affetto da tantissimi anni, visto che per molte stagioni ho indossato la casacca verdeblu. Sabato la Juniores giocherà al Picasso contro la Genova Calcio, mentre domenica la Prima Squadra affronterà la Baia Alassio. Nel nostro piccolo confermiamo il nostro sostegno alle realtà locali, augurandoci che il Ruffinengo torni ad essere fruibile nel più breve tempo possibile".