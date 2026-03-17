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Calcio | 17 marzo 2026, 11:05

Calcio | Serie D, al "Chittolina" le reti restano bianche ma non mancano le emozioni: il racconto fotografico del big match Vado-Ligorna (FOTO)

La gallery curata da Gabriele Siri dello scontro al vertice di domenica

Gabriele Siri

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